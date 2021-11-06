Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 6.11.2021 20:24 Son Güncelleme: 6.11.2021 22:26

Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig 12. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş, Trabzonspor’u sahasında konuk ediyor. Namağlup gidişini sürdüren bordo-mavili ekip İstanbul deplasmanında kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Öte yandan müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri “Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle linki ve tüm bilgiler.

Trabzonspor, Süper Lig 12. Haftada Beşiktaş deplasmanında sahneye çıkıyor. Kayıpsız gidişini sürdüren bordo-mavili ekip Beşiktaş karşısında kazanmak ve puan farkını açmayı hedefliyor. Diğer yandan Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyenler "Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;

  • Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk düdük 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Rosier, Welinton, Vida (K), Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Güven

TRABZONSPOR XI: Uğurcan (K), Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny



BEŞİKTAŞ 1 - 2 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)

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Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle!
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