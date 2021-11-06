Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Trabzonspor, Süper Lig 12. Haftada Beşiktaş deplasmanında sahneye çıkıyor. Kayıpsız gidişini sürdüren bordo-mavili ekip Beşiktaş karşısında kazanmak ve puan farkını açmayı hedefliyor. Diğer yandan Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyenler "Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Rosier, Welinton, Vida (K), Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Güven
TRABZONSPOR XI: Uğurcan (K), Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny