Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta adlı programında Hakan Ural'ın olmadığını gören izleyiciler, Hakan Ural'a ne oldu, neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı sorularına yanıt arıyor. Bu soru işaretlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt veren Ural, sağlık durumunun ciddileştiğini bildirerek sevenlerinden dua istedi. Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi, hastalığı ne, programdan neden ayrıldı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve son açıklamalar.

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.