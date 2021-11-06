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Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:33 Son Güncelleme: 7.11.2021 01:33

Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi, hastalığı ne? Hakan Ural’a ne oldu, programdan ayrıldı mı, neden yok?

Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi, hastalığı ne? Hakan Ural’a ne oldu, programdan ayrıldı mı, neden yok?

Neler Oluyor Hayatta adlı programın sunuculuğunu yapan Hakan Ural, yeni bölümlerde yer almaması dolayısıyla dikkat çekiyor. İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan bu durum, Hakan Ural’a ne oldu, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı, neden yok sorularıyla araştırılıyor. Sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hakan Ural, sağlık durumunun ciddileştiğini duyurdu. Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi ve hastalığı ne? İşte detaylar.

Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta adlı programında Hakan Ural'ın olmadığını gören izleyiciler, Hakan Ural'a ne oldu, neden yok, Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı sorularına yanıt arıyor. Bu soru işaretlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt veren Ural, sağlık durumunun ciddileştiğini bildirerek sevenlerinden dua istedi. Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi, hastalığı ne, programdan neden ayrıldı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve son açıklamalar.

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

DURUMU AĞIRLAŞTI!

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
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Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu, iyileşti mi, hastalığı ne? Hakan Ural’a ne oldu, programdan ayrıldı mı, neden yok?
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