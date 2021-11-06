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Giriş Tarihi: 6.11.2021 12:59

Marilia Mendonça kimdir? Hayatını kaybeden Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

Marilia Mendonça kimdir? Hayatını kaybeden Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

Instagram’da 40 milyondan fazla takipçisi bulunan Brezilyalı şarkıcı Marilia Mednonça hayatını kaybetti. Mendonça’nın seyahat ettiği uçak dün akşam saatlerinde düştü. Uçağa binmeden dakikalar önce bir video yayınlayan yıldız şarkıcının enkazından ilk görüntüler yayınlandı. Peki, Marilia Mendonça kimdir? Hayatını kaybeden Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

Latin Grammy Ödülü'nün en büyük adayı olarak gösterilen ünlü şarkıcı Marilia Mendonça hayatını kaybetti. Marilia Mendonça'yı taşıyan uçağın Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğü açıklandı. Peki, Marilia Mendonça kimdir? Hayatını kaybeden Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?

Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

SPOTIFY'DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICI OLMUŞTU

2020 yılında Spotify'da Brezilya'da en çok dinlenen sanatçı oldu. 2019'da Latin Grammy kazanan Mendonça, kadınların başarısız ilişkilerle ilgili deneyimlerine odaklanmasıyla ünlendi. Sertanejo olarak bilinen Brezilya country müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Mendonça, kariyerine genç yaşta başladı ve 2016'da aldatma hakkında bir hit ile ulusal bir yıldız oldu. Ülkenin "Acıların Kraliçesi" olarak biliniyordu.

Geçen yıl, pandemi nedeniyle konserler iptal edildiğinden, bir dizi çevrimiçi konserde sahne aldı. Bunlardan biri, YouTube'da 3,3 milyon en yüksek izleyici ile dünyanın en çok izlenen canlı yayın rekorunu kırdı.

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Marilia Mendonça kimdir? Hayatını kaybeden Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?
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