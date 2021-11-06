Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; yeni haftada Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünlerde; evcil hayvan ahşap mama kabı, evcil hayvan minderi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda kadın ve erkek çamaşır ürünleri ile yiyecek ve içecek malzemeleri de bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi (9-12 Kasım 2021)
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; yeni haftada blender, mini tost makinesi, sürahi, sefer tası, temizlik seti, porselen kupa, bölmeli saklama kabı, cam sıvı sabunluk gibi ürünler yer alıyor. Bu başlık altından; BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler listesi.
BİM 9-12 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTESİ
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi şu şekilde;