Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bitti mi, neden yok ve final mi yaptı? EDHO'dan sevenlerini üzen final kararı...
Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:04 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:05

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bitti mi, neden yok ve final mi yaptı? EDHO'dan sevenlerini üzen final kararı...

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, neden yok ve final mi yaptı? EDHO’dan sevenlerini üzen final kararı...

Atv ekranlarında 2015 yılında yayın hayatına başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürüyordu. 200. Bölüm fragmanını yayınlayan yapım işaret ettiği tarihte Atv yayın akışında yer almazken bu durum sonrası milyonlarca izleyeni “EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bitti mi, neden yok, final mi yaptı?” sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili ilk açıklama başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan geldi. Kaynarca sevenlerine sosyal medya hesabından veda etti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden yok? İşte tüm detaylar...

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorlarına imza atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final kararıyla izleyenlerini oldukça üzmüştü. "EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bitti mi, neden yok, final mi yaptı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklama ile dizinin ekranlara ani bir kararla veda ettiği bildirilmişti. Konuyla alakalı gelişmeler ise halen yakından takip ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? İşte konuya dair merak edilenler...

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) bitti mi, neden yok ve final mi yaptı? EDHO'dan sevenlerini üzen final kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA