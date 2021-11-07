Fenerbahçe, Süper Lig 12. Hafta maçları kapsamında Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünde puan alamayan Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, evinde oynayacağı karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan sporseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;
FENERBAHÇE XI: Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha.
KAYSERİSPOR XI: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.