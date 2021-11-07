Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı izle | FB Kayseri maçı izle
Giriş Tarihi: 7.11.2021 19:46 Son Güncelleme: 7.11.2021 21:37

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı izle | FB Kayseri maçı izle

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı izle | FB Kayseri maçı izle

2021-2022 Süper Lig sezonu 12. Haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin son 5 haftasında 3 mağlubiyet 2 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip sahasında oynayacağı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. FB - Kayseri maçı canlı izle linki ve son dakika ilk 11 bilgileri.

Fenerbahçe, Süper Lig 12. Hafta maçları kapsamında Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünde puan alamayan Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, evinde oynayacağı karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan sporseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;

  • Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk düdük 7 Kasım günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha.

KAYSERİSPOR XI: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.

FENERBAHÇE 2-2 KAYSERİSPOR (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig 12. Hafta Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın kanalı izle | FB Kayseri maçı izle
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