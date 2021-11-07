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Giriş Tarihi: 7.11.2021 15:08 Son Güncelleme: 7.11.2021 15:08

İstanbul Maratonunu kim kazandı? Bu yılın 43. İstanbul Maratonu birincisi kim oldu?

İstanbul Maratonunu kim kazandı? Bu yılın 43. İstanbul Maratonu birincisi kim oldu?

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, yeni adıyla İstanbul Maratonu bugün yapıldı. Bu noktada, İstanbul Maratonunu kim kazandı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, 43. İstanbul Maratonu kadınlarda ve erkeklerde birinci, ikinci, üçüncü olanlar için farklı para ödülleri uygulanıyor. Peki, 2021 İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde.

İstanbul Maratonunu kim kazandı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, yeni adıyla İstanbul Maratonu bugün düzenlendi. Organizasyona geniş bir katılım sağlanırken yurt içindeki atletlerin yanı sıra yurt dışından da atletler katılım gösterdi. Bu noktada, 2021 İstanbul Maratonu birincisi merak konusu oldu. Peki, 43. İstanbul Maratonunu kim kazandı, birinci hangi isim oldu? İşte, detaylar

2021 İSTANBUL MARATONUNU KİM KAZANDI?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich, erkeklerde ise Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

ÖDÜLLER
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

PARKURLAR
Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

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İstanbul Maratonunu kim kazandı? Bu yılın 43. İstanbul Maratonu birincisi kim oldu?
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