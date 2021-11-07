İstanbul Maratonunu kim kazandı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, yeni adıyla İstanbul Maratonu bugün düzenlendi. Organizasyona geniş bir katılım sağlanırken yurt içindeki atletlerin yanı sıra yurt dışından da atletler katılım gösterdi. Bu noktada, 2021 İstanbul Maratonu birincisi merak konusu oldu. Peki, 43. İstanbul Maratonunu kim kazandı, birinci hangi isim oldu? İşte, detaylar