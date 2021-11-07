ATV'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in yeni bölümü bugün izleyiciyle buluşuyor. Hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesini işleyen dizi, bu akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerin zirvesine oturmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri Kardeşlerim 27. Bölüm canlı izle ekranına ulaşmak için haberimizi ziyaret ediyor. İşte ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim son bölüm kesintisiz izleme linki!

KARDEŞLERİM GEÇEN HAFTAKİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ…"

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.