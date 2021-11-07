Tarihte Romen Diyojen kimdir? Bizans İmparatoru Romen Diyojen nasıl ve ne zaman öldü?

ROMEN DIYOJEN KİMDİR?

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

ALİ SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981[1], Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.