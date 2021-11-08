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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:40 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:41

10 Kasım tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi?

10 Kasım tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi?

10 Kasım tatil mi?” sorusunun yanıtı, Atatürk’ü Anma Günü’ne kısa bir süre kala araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumması nedeniyle her yıl bu tarih Atatürk’ü Anma Günü olarak kabul edilmektedir. Öte yandan; bu tarihin tatil olup olmadığı ve iş yerlerinin açık olup olmadığını öğrenmek isteyenler ise “10 Kasım tatil mi, 10 Kasım’da okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi olacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bilgiler.

"10 Kasım tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi olacak?" sorularının yanıtları, Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa bir süre kala merak edilmeye başlandı. 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09:05'te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl bu tarih anma günü olarak kabul edilmektedir. Peki; 10 Kasım tatil mi ve okullar açık olacak mı? İşte yanıtı!

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?

Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 Kasım tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar, bankalar, üniversiteler resmi tatil mi?
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