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Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:20 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:21

Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir ve tarihteki yeri nedir? Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) neden öldü ve kaç çocuğu var?

Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir ve tarihteki yeri nedir? Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun Aka Hatun neden öldü ve kaç çocuğu var?

TRT 1 ekranlarında 8 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dizide Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandıracak. Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Peki; Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) neden öldü ve kaç çocuğu var?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen'in hayatı merak edilirken aynı zamanda Akça Hatun'un tarihteki yeri ve önemi de araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) neden öldü ve kaç çocuğu var?

AKÇA HATUN KİMDİR?

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasına sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

ALPARSLAN'IN ÇOCUKLARI

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, Almanya'da dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

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Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir ve tarihteki yeri nedir? Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) neden öldü ve kaç çocuğu var?
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