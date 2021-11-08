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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:02

Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu gibi birçok detayla araştırma konusu haline geldi. Melikşah dönemini konu alan yapımın ikinci sezonu yine aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Öte yandan dizinin izleyenleri “Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. İşte TRT1’in sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu gibi merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu yepyeni oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisiyle ilgili detaylar araştırma konusu haline geliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekim ayının ilk haftalarında dizinin yayınlanacağı tahmin edilirken yayıncı kuruluşundan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? TRT1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç

Fahriye Evcen

Mehmet Özgür

Erdinç Gülener

Barış Bağcı

Batın Uçan

Korel Cezayirli

Gizem Karaca

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Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!
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