Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu yepyeni oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisiyle ilgili detaylar araştırma konusu haline geliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Ekim ayının ilk haftalarında dizinin yayınlanacağı tahmin edilirken yayıncı kuruluşundan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
Barış Arduç
Fahriye Evcen
Mehmet Özgür
Erdinç Gülener
Barış Bağcı
Batın Uçan
Korel Cezayirli
Gizem Karaca