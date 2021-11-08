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Giriş Tarihi: 8.11.2021 17:16 Son Güncelleme: 8.11.2021 17:16

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da izleyicisi ile buluşacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan ve daha önceki dönemi anlatan dizinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topladı. İşte, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu

Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına merhaba diyecek. Dizi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğinde kabul görmektedir. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında yer aldığı dizide, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Gizem Karaca ve Sarp Levendoğlu gibi oyuncular da bulunuyor. Bu doğrultuda, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Barış Arduç - Sultan Alparslan
  • Fahriye Evcen - Akça Hatun
  • Mehmet Özgür - Nizâmülmülk
  • Mim Kemal Öke - Akbilge
  • Erdinç Gülener - Çağrı Bey
  • Batın Uçan - Kavurd Bey
  • Barış Bağcı - Tuğrul Bey
  • Korel Cezayirli - Süleyman
  • Esila Umut - Cevher Hatun
  • Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud
  • Zeynep Özder - Begim Şehver
  • Gizem Karaca - Evdokya
  • Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen
  • Ferit Kaya - Emir Bozan
  • Uygar Özçelik - İbrahim Yınal
  • Ayşegül Ünsal - Akınay
  • Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
  • Sinan Tuzcu - Dukas
  • Toprak Sergen - Kekavmenos
  • Rabia Soytürk - Karaca Hatun
  • Fırat Topkorur - Alpagut
  • Burak Şafak - Avar Alp
  • Onur Ayçelik - Artuk Alp
  • Kutay Sungar - Atsız Alp
  • Emre Bulut - Afşin Alp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek.

Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?
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