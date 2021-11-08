Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?

Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına merhaba diyecek. Dizi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğinde kabul görmektedir. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında yer aldığı dizide, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Gizem Karaca ve Sarp Levendoğlu gibi oyuncular da bulunuyor. Bu doğrultuda, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler