Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca açıkladı!
Giriş Tarihi: 8.11.2021 12:21 Son Güncelleme: 8.11.2021 12:21

EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca açıkladı!

EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca açıkladı!

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ani final kararı sonrasında başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan yeni bir açıklama daha geldi. 26 Ekim tarihinde başlaması beklenen dizi ardından ise ekranlara veda ettiğini açıklamıştı. Bu durum sonrasında yapımın sevenleri “EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?” soruları yanıt aramaya başladı. EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" şeklinde konuştu. Peki, EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? İşte tüm detaylar...

EDHO dizisi severlerini üzen final kararı ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu dizinin sona ermesi hakkındaki soruları yanıtlarken "EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Ünlü isim daha önce de sosyal medya hesabından veda etmişti. Peki, EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? İşte merak edilen tüm detaylar...

OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay Kaynarca EDHO hakkında yeni açıklamalarda bulundu. "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulundu. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı? EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca açıkladı!
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