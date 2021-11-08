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Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:52

Emeklilere 2000 TL'ye varan promosyon müjdesi! Hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere 2000 TL’ye varan promosyon müjdesi! Hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere bankalar tarafından sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Kasım kampanyalarıyla promosyon tutarı 2 bin liraya kadar çıkarken öte yandan son olarak İş Bankası yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca bu banka aracılığıyla almak üzere taahhüt veren müşterilerine sunacağı imkanları duyurdu. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...

Emekli promosyon ücretleri binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak İş Bankası yaptığı açıklamada maaşını taşıyan müşterilerine 2 bin liraya kadar ekstra ücret vereceğini duyurdu. İşte bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...

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İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

8 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor

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ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

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KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

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Emeklilere 2000 TL'ye varan promosyon müjdesi! Hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor?
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