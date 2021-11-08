Son dakika haberleri... Konya, akşam saatlerinde şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar peş peşe geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Konya'daki deprem, Meram ilçesinde saat 20.43'te gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyururken 6.82 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedilmesinin yanı sıra Antalya, Karaman, Kütahya ve Ankara gibi illerden de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Meram (Konya)
Tarih-Saat : 08.11.2021, 20:43:21 TSİ
Enlem : 37.8625 N
Boylam : 32.1228 E
Derinlik : 10.61 km
Detay : https://t.co/vHjwaRKnvS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak kayıtlara geçerken, sarsıntının yerin 5.0 kilometre altında yaşandığını açıkladı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altay, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerine yer verdi.