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Giriş Tarihi: 8.11.2021 21:08 Son Güncelleme: 8.11.2021 21:19

Son dakika haberler: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geliyor...

Son dakika haberler: Konya’da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geliyor...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Konya'da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi de Konya'daki depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Son dakika haberleri... Konya, akşam saatlerinde şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar peş peşe geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Konya'daki deprem, Meram ilçesinde saat 20.43'te gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyururken 6.82 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

SON DAKİKA... KONYA DEPREMİ BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedilmesinin yanı sıra Antalya, Karaman, Kütahya ve Ankara gibi illerden de hissedildi.

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KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak kayıtlara geçerken, sarsıntının yerin 5.0 kilometre altında yaşandığını açıkladı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altay, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika haberler: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geliyor...
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