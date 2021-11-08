Son dakika haberleri... Konya, akşam saatlerinde şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar peş peşe geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Konya'daki deprem, Meram ilçesinde saat 20.43'te gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyururken 6.82 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

SON DAKİKA... KONYA DEPREMİ BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedilmesinin yanı sıra Antalya, Karaman, Kütahya ve Ankara gibi illerden de hissedildi.