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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:31 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:32

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Yarın Çarşamba günü okullarda resmi tatil mi olacak?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Yarın Çarşamba günü okullarda resmi tatil mi olacak?

Bugün sabah saatleriyle beraber en çok merak edilen konulardan biri de 10 Kasım tatil mi sorusu oldu. 83. vefat yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu sene de ülkemizde çeşitli törenlerle anılacak. Öte yandan çalışan vatandaşlar ve öğrenciler “10 Kasım yarın resmi tatil mi, bankalar açık mı, okullar tatil mi olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu önemli tarih 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 10 Kasım yarın resmi tatil mi, bankalar açık mı, okullar tatil mi olacak? İşte tüm detaylar...

10 Kasım yarın resmi tatil mi, bankalar açık mı, okullar tatil mi olacak? Şeklindeki sorular bugünden binlerce kişinin gündemindeki yerini. Atatürk Haftası ile ulu önder ölüm yıldönümünde yurt genelinde anılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar bu tarihin ülkemizde resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım günü okul, banka, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışıp çalışmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım yarın resmi tatil mi, bankalar açık mı, okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?

Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Yarın Çarşamba günü okullarda resmi tatil mi olacak?
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