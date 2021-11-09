10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? Yarın 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte çalışma saatleri...

10 Kasım bankaların çalışma saatleri ve detayları merak konusu haline geldi. Atatürk'ü Anma günü gelirken çeşitli konular hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunlardan birisi, "10 Kasım yarın bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak?" sorusu olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, her yıl 10 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve rahmet ile anılıyor. Peki, 10 Kasım yarın bankalar açık mı, çalışacak mı? İşte detaylar...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.
Bankalar da normal çalışma saatlerinde mesaisini gerçekleştirecek.
2021 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
Yılbaşı tatili: 1 gün süreli bir tatil olan yılbaşı tatili, 1 Ocak günü verilmektedir.
23 Nisan tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 23 Nisan, 2021 yılında cuma gününe gelmektedir.
1 Mayıs tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 1 Mayıs, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.
19 Mayıs: 1 gün süreli bir tatil olan 19 Mayıs, 2021 yılında salı gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı, 1 gün arefe 3 gün ise bayram olmak üzere 4 günlük bir tatili kapsamaktadır. Ramazan Bayramı 23 Mayıs arefe, 24, 25, 26 Mayıs ise bayram günleri olmak üzere 4 günlük bir tatil kapsamaktadır.
15 Temmuz: 1 günlük bir resmi tatil olan 15 Temmuz, 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Kurban bayramı: 1 günü arefe olmak üzere 4 günlük bir tatil olan Kurban bayramı, 2021 yılında 3 gün ya da, arefe tatil verildiği takdirde 5 gün olarak verilecektir. 2021 yılında Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Tatilin son tarihi ise 3 Ağustos Pazartesi günüdür.
30 Ağustos: Zafer Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. 30 Ağustos, 2021 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.
Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. Bayram 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.