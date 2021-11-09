En güzel 10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."