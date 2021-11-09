En güzel 10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83.yıl dönümü dolasıyla 10 Kasım mesajları ve sözleri an itibariyle gündeme gelmeye başladı. Türk ulusunun saygı ve minnetle andığı Atatürk'ü Anma Günü mesajı sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde Cumhuriyet'i miras bırakan Büyük Önder'e duyulan hasreti ifade eden birbirinden anlamlı 10 Kasım mesajları içerik ve görsellerini bir araya derledik. İşte En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."
"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."
"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"
"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."
"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."
"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."
"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."
"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."
"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."
"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."
"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."