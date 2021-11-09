Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden bitti, yayından kalktı? Atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:50

EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden bitti, yayından kalktı? Atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?

EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden bitti, yayından kalktı? Atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final kararıyla milyonları şaşkına çevirmişti. Aksiyon dolu yapımın ekranlara veda edişi üzerine açıklamalar peş peşe geldi. Dizinin sıkı takipçileri bu durum karşısında “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden yok?” sorularını gündeme taşıdı. Ekim ayında izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin bu ani kararı milyonlarca seveninde soru işaretleri yarattı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden yok? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken yapım ekranlara veda ettiğini açıkladı. 200. Bölümü beklenen dizinin yeni sezona başlamadan veda etmesi dikkatleri üzerine çekti. Bu durum karşısında vatandaşlar detaylaı araştırmaya başladı. Bu noktada "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden yok?" soruları yanıt arıyor. Konuyla alakalı açıklama dizide Hızır rolünü canlandıran Oktay Kaynarca'dan geldi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bitti mi? EDHO neden yok, final mi yaptı? İşte detaylar...

OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay Kaynarca EDHO hakkında yeni açıklamalarda bulundu. "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulundu. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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