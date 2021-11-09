Efsane Alex’le sıcak temas

Başkan Koç, Brezilya’da teknik direktörlük yapan eski kaptanla görüştü
Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsanekaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi. Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı. Pereira'nın görevdenalınması halinde ise ilk adayolacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109asistlik performans sergilemişve Kadıköy YoğurtçuParkı'na taraftarların girişimiyleheykeli dikilmişti.