Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu nedir, nerede yapılıyor? Eren Kış-1 Bestler Dereler bölgesi neresi?

Eren Kış-1 operasyonu, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan personellerle başlatıldı. Gelen bu son dakika haberinin ardından "Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu nedir, nerede yapılıyor?" soruları gündemde yer alan konuların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yapıldığı bildirildi. Peki, Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu nerede? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarının ilkinin başlatıldığı duyuruldu. Eren Kış-1 Operasyonu Şırnak ilinin Bestler-Dereler bölgesinde yapılırken, 121 tim halinde bin 550 personel bölgeye sevk edildi.
EREN KIŞ-1 OPERASYONU BAŞLADI
Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.
121 TİM KATILIYOR
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.