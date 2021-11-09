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Giriş Tarihi: 9.11.2021 23:14 Son Güncelleme: 9.11.2021 23:16

Hakan Ural sağlık durumu: Neler Oluyor Hayatta programı sunucusu Hakan Ural’ın hastalığı nedir?

Hakan Ural sağlık durumu: Neler Oluyor Hayatta programı sunucusu Hakan Ural’ın hastalığı nedir?

Neler Oluyor Hayatta” adlı programda sunuculuk yapan Hakan Ural sağlık sorunları yaşaması sonrasında son sağlık durumu merak konusu olarak “Hakan Ural’ın hastalığı nedir?” sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Hakan Ural’ın hastalığı nedir? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

"Hakan Ural sağlık durumu" merak konusu olarak "Hakan Ural'ın hastalığı nedir?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

HAKAN URAL'IN HASTALIĞI NEDİR?

Hakan Ural son sağlık durumuna ilişkin detaylar şöyle;



'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural'ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

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Hakan Ural sağlık durumu: Neler Oluyor Hayatta programı sunucusu Hakan Ural’ın hastalığı nedir?
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