Masumlar Apartmanı Ceylan Aslıhan Gürbüz oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat verecek. Yapılan resmi açıklama sonrasında ise "Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Aslıhan Gürbüz, pek çok dizi ve filmde rol almış Çanakkale doğumlu oyuncudur.
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan Ongun rolünü Ufak Tefek Cinayetler ve Yahşi Cazibe gibi dizilerle tanınan Aslıhan Gürbüz üstleniyor. İnci'nin diziden çıkmasıyla derin bir boşluğa düşen Han'ın Ceylan'la yeniden karşılaşması dizinin seyrini değiştirecek. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan bu açıklamaya göre Ceylan Ongun rolünde Aslıhan Gürbüz önümüzdeki haftalarda dizide görünecek.
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 yaşında babasının işinden dolayı ailesiyle Bursa'ya taşınan oyuncu, Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.
Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2009 yılında ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.
Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırdı.
Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te boşandı.