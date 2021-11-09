Masumlar Apartmanı Ceylan Aslıhan Gürbüz oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat verecek. Yapılan resmi açıklama sonrasında ise "Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Aslıhan Gürbüz, pek çok dizi ve filmde rol almış Çanakkale doğumlu oyuncudur.