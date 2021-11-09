Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye deprem riski haritası 2021 | Türkiye deprem haritası ile AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?"
Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:47 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:48

Türkiye deprem riski haritası 2021 | Türkiye deprem haritası ile AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?"

Türkiye deprem riski haritası 2021 | Türkiye deprem haritası ile AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Dün akşam saatlerinde Konya’da gerçekleşen ve AFAD tarafından şiddeti 5.1 olarak açıklanan depremin ardından Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulama konusu, en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Oturduğunuz evin altından fay hattı geçip geçmediğini, ikamet ettiğiniz bölge ve şehrin risk taşıyıp taşımadığını söz konusu Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulama işlemi aracılığıyla öğrenmeniz mümkün. İşte AFAD ve MTA ile fay hattı sorgulama işlemi ve Türkiye deprem riski haritası...

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlerin ardından Türkiye deprem haritası fay hattı sorgulama ile ilgili detaylar merak ediliyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" Sorusu bu sorgulama sistemiyle yanıt buluyor. AFAD ve MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama aracılığıyla, oturduğunuz bölgenin deprem riski taşıyıp taşımadığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte 2021 Türkiye deprem haritası

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2021

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FAY NEDİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

FAY TÜRLERİ NELERDİR?

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayi ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardir.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafindaki blok yükselirken diger tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnizca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

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Türkiye deprem riski haritası 2021 | Türkiye deprem haritası ile AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?"
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