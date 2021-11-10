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Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:08 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:08

10 Kasım bugün resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Çarşamba günü bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi, açık mı?

10 Kasım bugün resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Çarşamba günü bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi, açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi geldi çattı. Atatürk’ü Hakk’a uğurlamamızın 83.yılında saygı, rahmet ve minnetle anma törenleri yapılırken 10 Kasım tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için her yıl bu tarihte saat 09.05’te resmi kurum, okullar ve işletmelerde saygı duruşunda bulunulur. Ülkemizde de belli günler resmi tatilden sayılır. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Bugün 10 Kasım 2021 Bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi? İşte konuya dair bilgiler.

10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım bugün bankalar ve okullar tatil mi sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Atatürk'ü Anma Günü'nde çalışanlar ve öğrenciler 10 Kasımın tatil olup olmadığını merak ederken kamu kurum ve kuruluşların açık olup olmadığını da sorguluyor. Gün içerisinde bankada, resmi dairede, okulda işleri olan vatandaşlar için Resmi Gazete'den açıklama geldi. 10 Kasım resmi tatil mi? Bugün 10 Kasım 2021 Bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller içerisinde yer almadığından dolayı tatil değildir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Vefatının yıl dönümünde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenliyorlar.

BUGÜN 10 KASIM 2021 BANKALAR, OKULLAR AÇIK MI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

10 KASIM TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır.

10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

83 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Her yıl 10 Kasım günü Ata'nın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk'ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları anlamaya ve kavramaya çalışılır. 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını ve çalışmalarını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatılarak özlemle yad edilir.

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10 Kasım bugün resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 Çarşamba günü bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi, açık mı?
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