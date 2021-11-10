10 KASIM TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır.

10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

83 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Her yıl 10 Kasım günü Ata'nın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk'ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları anlamaya ve kavramaya çalışılır. 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını ve çalışmalarını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatılarak özlemle yad edilir.