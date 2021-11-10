Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım’da Anıtkabir kaça kadar açık? Bugün 10 Kasım 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı
Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:12 Son Güncelleme: 10.11.2021 07:12

10 Kasım’da Anıtkabir kaça kadar açık? Bugün 10 Kasım 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı

10 Kasım’da Anıtkabir kaça kadar açık? Bugün 10 Kasım 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı

Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle Anıtkabir ziyaret saatleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Her sene ziyaretçi akınına uğrayan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının yer aldığı Anıtkabir, her gün 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Peki 10 Kasım’da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı

Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü Anıtkabir'de anmak isteyenler Anıtkabir ziyaret saatleri araştırması yapıyor. Başkentte Koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu. Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili araştırma yapanlar sorgulamalarını sürdürüyor. Peki 10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı

10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım'da Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek.

Resmi törenin ardından saat 10:00 gibi Anıtkabir'in vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2021

Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

ANITKABİR AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 2021

10 Kasım 1938 Perşembe günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk ahirete intikal etti. Vatandaşlar, ulusal yas günü olan 10 Kasım'da büyük önderin mezarının yer aldığı Anıtkabir'i ziyaret ederek dualar ediyor. Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım'da günlerinde farklılık gösterebiliyor.

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10 Kasım’da Anıtkabir kaça kadar açık? Bugün 10 Kasım 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı
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