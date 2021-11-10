Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü Anıtkabir'de anmak isteyenler Anıtkabir ziyaret saatleri araştırması yapıyor. Başkentte Koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu. Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili araştırma yapanlar sorgulamalarını sürdürüyor. Peki 10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı
10 Kasım'da Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek.
Resmi törenin ardından saat 10:00 gibi Anıtkabir'in vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.
Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
10 Kasım 1938 Perşembe günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk ahirete intikal etti. Vatandaşlar, ulusal yas günü olan 10 Kasım'da büyük önderin mezarının yer aldığı Anıtkabir'i ziyaret ederek dualar ediyor. Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım'da günlerinde farklılık gösterebiliyor.