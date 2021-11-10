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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:34

Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2021

Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2021

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir ziyaret saatleri merak ediliyor. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekse giriş yapmak isteyenler Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlarken ziyaretçiler de içeri alınmaya başlanacak. Peki Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2021

Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. Ölüm yıl dönümü dolasıyla araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının yer aldığı Anıtkabir, her gün 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ulu Önder Atatürk' ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir bugün kaça kadar ziyaret edilebilecek merak ediliyor. Peki Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2021

ANITKABİR AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ 2021

10 Kasım 1938 Perşembe günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk ahirete intikal etti. Vatandaşlar, ulusal yas günü olan 10 Kasım'da büyük önderin mezarının yer aldığı Anıtkabir'i ziyaret ederek dualar ediyor. Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım'da günlerinde farklılık gösterebiliyor.

10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım'da Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek.

Resmi törenin ardından saat 10:00 gibi Anıtkabir'in vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

ANITKABİR ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

ürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı. 1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2021

Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

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Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2021
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