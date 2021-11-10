ANITKABİR ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

ürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı. 1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2021

Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.