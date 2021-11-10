Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci - veli - öğretmen giriş ekranı linki!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 12:54 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:41

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci - veli - öğretmen giriş ekranı linki!

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci - veli - öğretmen giriş ekranı linki!

Ara tatile günler kala ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1. dönem sınav sonuçları için E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sonuç sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği bu sistem sayesinde öğrencilerin devamsızlık bilgisi, ders ve sınav notları, ders programı gibi birçok konuda bilgi edinilebiliyor. Bu noktada ise “e-Okul VBS öğrenci girişi ile 1. Dönem sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci, veli ve öğretmen giriş ekranı...

e-Okul VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlemler kolayca yapılabiliyor. Öte yandan kişiler "e-Okul VBS öğrenci girişi ile 1. Dönem sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ara tatil öncesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk sınavları da sonuçlanmaya başladı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci - veli - öğretmen giriş ekranı linki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA