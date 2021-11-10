e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci - veli - öğretmen giriş ekranı linki!

e-Okul VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlemler kolayca yapılabiliyor. Öte yandan kişiler "e-Okul VBS öğrenci girişi ile 1. Dönem sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ara tatil öncesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk sınavları da sonuçlanmaya başladı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ