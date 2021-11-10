Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı

Dünün reyting sonuçları birincisi dizi severler tarafından araştırılıyor. Her gün Total, AB sıralaması belli olurken Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı dizileri arasından sadece bir yapım birinci olacak. Geçen hafta Masumlar Apartmanı zirvenin sahibi olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı 9 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dün ekrana gelen yapımlar arasında kıran kırana mücadele yaşandı. 9 Kasım total ab abc1 reyting sıralaması sonuçları bekleniyor…
Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESRA EROL'DA ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 ATV ANA HABER ATV
8 SON SIGINAK (Y.S) ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 SANA SOZ STAR TV
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
6 SON SIGINAK (Y.S) ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV