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Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:38

Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı

Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı

Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı dizilerinin ekrana geldiği günde reyting sonuçları merak konusu oldu. Geçen hafta birinciliği göğüsleyen Masumlar Apartmanı olurken bu haftaki sonuçlar değişiklik gösterebilir. İzledikleri programların, dizilerin ve filmlerin birinci gelmesini isteyen vatandaşlar dünkü reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı 9 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi dizi severler tarafından araştırılıyor. Her gün Total, AB sıralaması belli olurken Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı dizileri arasından sadece bir yapım birinci olacak. Geçen hafta Masumlar Apartmanı zirvenin sahibi olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı 9 Kasım 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

9 KASIM 2201 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dün ekrana gelen yapımlar arasında kıran kırana mücadele yaşandı. 9 Kasım total ab abc1 reyting sıralaması sonuçları bekleniyor…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ATV ANA HABER ATV

8 SON SIGINAK (Y.S) ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SANA SOZ STAR TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

6 SON SIGINAK (Y.S) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Kasım dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı
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