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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:16

Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi

Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi

Sonu olmayan anlamını taşıyan sonsuzluk işareti yapılışı merak ediliyor. Bilgisayardaki klavyede tamamlayıcı tuş takımları ile sonsuzluk işaretini uğraşmadan ve herhangi bir işleme gerek kalmadan klavye üzerinden yapmanız mümkündür. Sonsuzluk işaretini özellikle bilgisayarlarda klavye ile yapmak için belli bir tuş kombinasyonu kullanmak gerekmektedir. Peki Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi ve tüm detaylar…

Sonsuzluk işareti nasıl yapılır sorusunun yanıtı şu an itibariyle araştırılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle sonsuzluk işareti yapılışı merak konusu oldu. Sonsuzluk işaretini klavye kullanarak yapamadıysanız veya telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır bilmiyorsanız, sonsuzluk işareti kopyala ve yapıştır seçeneğini kullanabilirsiniz. Peki Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi

BİLGİSAYARDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda sonsuzluk işareti yapmak için Alt+8734 tuşlarına başmak gerekir. Detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse alt tuşuna basılı tutup sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 tuşlarına bastığınız takdirde sonsuzluk işaretini yapmış olacaksınız.

TELEFONDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Eğer iOS işletim sistemi ile çalışan bir iPhone telefon kullanıyorsanız metin ayarları aracılığıyla ekleyeceğiniz bir kısayol sayesinde sonsuzluk işareti yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak ∞ simgesini kopyalayın. Daha sonra metin ayarlarında ifade bölümüne bu simgeyi yapıştırın. Kestirme bölümüne ise bu simgenin hangi koşulda yazılmasını sağlamak istiyorsanız o şekilde bir ifade girin. Örneğin sonsuzluk yazdığınızda bu işaretin çıkmasını istiyorsanız ilgili alana sonsuzluk yazabilirsiniz.

Anroid telefonlarda ise iPhone'da olduğu gibi bir kısayol oluşturmanız mümkün değil. Android kullanıcılarının sonsuzluk işaretini yazıda kullanabilmeleri için kopyalamaları gerekiyor.

Sonsuzluk işareti kopyala ∞∞∞∞∞

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Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi
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