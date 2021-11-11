Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL sınav tarihleri açıklandı! MEB 2021-2022 AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:47 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:47

AÖL sınav tarihleri açıklandı! MEB 2021-2022 AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı! MEB 2021-2022 AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönemde katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise “AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler bu dönemin ilk sınavlarına Aralık ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için milyonların gözü MEB'e çevrildi. Bakanlık Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrencilere sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınavların Aralık ayında belirlenen tarihlerde düzenleneceği öğrencilerin bilgisine sunulurken "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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AÖL sınav tarihleri açıklandı! MEB 2021-2022 AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
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AÖL sınav tarihleri açıklandı! MEB 2021-2022 AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
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