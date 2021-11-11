AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için milyonların gözü MEB'e çevrildi. Bakanlık Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrencilere sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınavların Aralık ayında belirlenen tarihlerde düzenleneceği öğrencilerin bilgisine sunulurken "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...