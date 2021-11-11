Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN?

Kaderimin Oyunu dizisi yayın günü henüz netlik kazanmadı. Kaderimin Oyunu dizisi çok yakında Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NEDİR?

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu şöyle olacak: Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

NGM Medya tarafından çekilen dizinin başrol oyuncuları ise Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak. Dizide ayrıca Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor.