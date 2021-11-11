Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:05

Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu için geri sayım başladı. Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'nın yer aldığı yapımda üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alıyor. Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan Kaderimin Oyunu, afişi de yayınlandı. Peki Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte yanıtı…

Kaderimin Oyunu izleyiciyle Star TV ekranlarında buluşacak. Dizinin çekimleri Amasya'da başladı ve İstanbul'da devam edecek. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı dizi, yakında başlıyor. Tanıtımları izleyenler Kaderimin Oyunu ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. Peki Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN?

Kaderimin Oyunu dizisi yayın günü henüz netlik kazanmadı. Kaderimin Oyunu dizisi çok yakında Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NEDİR?

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu şöyle olacak: Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

NGM Medya tarafından çekilen dizinin başrol oyuncuları ise Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak. Dizide ayrıca Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA