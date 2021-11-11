Kaderimin Oyunu izleyiciyle Star TV ekranlarında buluşacak. Dizinin çekimleri Amasya'da başladı ve İstanbul'da devam edecek. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı dizi, yakında başlıyor. Tanıtımları izleyenler Kaderimin Oyunu ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. Peki Kaderimin Oyunu ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Kaderimin Oyunu dizisi yayın günü henüz netlik kazanmadı. Kaderimin Oyunu dizisi çok yakında Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kaderimin Oyunu dizisinin konusu şöyle olacak: Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.
NGM Medya tarafından çekilen dizinin başrol oyuncuları ise Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak. Dizide ayrıca Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor.