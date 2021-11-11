Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! İslam alemi, bir Cuma gününe daha erişebilmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyor. Cuma günü, dinimiz için oldukça önemlidir; çünkü müminlerin bayramı olarak kabul görür. Bu kıymetli günde, eşe, dosta ve bütün tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı ile sözleri gönderilmektedir. 12 Kasım en güzel, anlamlı, resimli ve dualı cuma mesajları sabah.com.tr'de! Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI (12 KASIM 2021)

Kısa, uzun ve farklı Cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu güne özel, yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli Cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajı seçenekleri