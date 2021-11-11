Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bir süredir hastalıkla boğuşan Hakan Ural son durumu ile ilgili açıklamayı geçtiğimiz gün Instagram hesabından yapmıştı. Ural, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek sevenlerinden dua istemişti. Konuya ilişkin son açıklama ise partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi.

HAKAN URAL'IN SON DURUMU NASIL?

Namlı, Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. dedi ve açıklamalarına devam ettti. Peki, Hakan Ural'ın son durumu nasıl? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? İşte detaylar;

Neler Oluyor Hayatta programı bu sabah ekrana geldi fakat programda Hakan Ural yine yer almadı. Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.