Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Son dakika haberleri... PSG'nin yıldız ismi Mauro Icardi tarafından aldatılan Wanda Nara sosyal medya hesabından "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımı yapmıştı. Ancak çift çok geçmeden ayrılığa son verip barışmıştı. Amerikan basını ise barışma konusuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşamıştı.
"BİR O.. İÇİN AİLENİ MAHVETTİN"
Arjantinli model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aldatan eşi Icardi için çok ağır ifadeler kullanmıştı.
Nara, "Bir o****u için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğrulamıştı.
ÇOK GEÇMEDEN BARIŞMIŞLARDI
Üstelik Arjantinli futbolcunun eşini aldattığı China Suarez, Wanda Nara'yı da yakından tanıyordu.
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ve tüm fotoğraflarını silen Wanda Nara-Mauro Icardi çifti çok geçmeden barışmıştı.
MAURO ICARDI, 2050 YILINA KADAR TÜM MALVARLIĞINI WANDA NARA'YA VERDİ
Amerikan basını ise Wanda-Mauro çiftinin barışmasıyla ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
HER ŞEYİ DEVRETTİ
TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti.
Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya verdi.
WANDA NARA, MAXI LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI
2008-2013 yılları arasında Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu.
2013 yılında Maxi Lopez'i Sampdoria'dan takım arkadaşı olan Icardi ile aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara, ardından Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenmişti.
Mauro Icardi'yle olan evliliğinden de 2 çocuğu bulunan Wanda Nara 5 çocuk annesi...