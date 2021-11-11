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Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:36 Son Güncelleme: 11.11.2021 15:36

Son dakika: Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

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Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Son dakika haberleri... PSG'nin yıldız ismi Mauro Icardi tarafından aldatılan Wanda Nara sosyal medya hesabından "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımı yapmıştı. Ancak çift çok geçmeden ayrılığa son verip barışmıştı. Amerikan basını ise barışma konusuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... PSG'nin yıldız ismi Mauro Icardi tarafından aldatılan Wanda Nara sosyal medya hesabından "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımı yapmıştı. Ancak çift çok geçmeden ayrılığa son verip barışmıştı. Amerikan basını ise barışma konusuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşamıştı.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

"BİR O.. İÇİN AİLENİ MAHVETTİN"

Arjantinli model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aldatan eşi Icardi için çok ağır ifadeler kullanmıştı.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Nara, "Bir o****u için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğrulamıştı.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

ÇOK GEÇMEDEN BARIŞMIŞLARDI

Üstelik Arjantinli futbolcunun eşini aldattığı China Suarez, Wanda Nara'yı da yakından tanıyordu.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ve tüm fotoğraflarını silen Wanda Nara-Mauro Icardi çifti çok geçmeden barışmıştı.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

MAURO ICARDI, 2050 YILINA KADAR TÜM MALVARLIĞINI WANDA NARA'YA VERDİ

Amerikan basını ise Wanda-Mauro çiftinin barışmasıyla ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

HER ŞEYİ DEVRETTİ
TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya verdi.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

WANDA NARA, MAXI LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

2008-2013 yılları arasında Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

2013 yılında Maxi Lopez'i Sampdoria'dan takım arkadaşı olan Icardi ile aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara, ardından Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenmişti.

Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Mauro Icardi'yle olan evliliğinden de 2 çocuğu bulunan Wanda Nara 5 çocuk annesi...

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Son dakika: Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı
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