Son dakika: Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi neden affettiği ortaya çıktı! Tüm malvarlığını aldı

Son dakika haberleri... PSG'nin yıldız ismi Mauro Icardi tarafından aldatılan Wanda Nara sosyal medya hesabından "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımı yapmıştı. Ancak çift çok geçmeden ayrılığa son verip barışmıştı. Amerikan basını ise barışma konusuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... PSG'nin yıldız ismi Mauro Icardi tarafından aldatılan Wanda Nara sosyal medya hesabından "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımı yapmıştı. Ancak çift çok geçmeden ayrılığa son verip barışmıştı. Amerikan basını ise barışma konusuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...