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Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:46 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:47

AÖL mezuniyet için 8 dönem şartı nedir? MEB ile AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, Açıköğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir?

AÖL mezuniyet için 8 dönem şartı nedir? MEB ile AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, Açıköğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim lise öğrencileri için 8 dönem şartının kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Liselerde Aralık ayında düzenlenecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili olarak alınan karar sonrasında “Açıköğretim lisesi AÖL 8 dönem şartı nedir, kalktı mı?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte MEB’den gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar...

Açıköğretim lisesi AÖL 8 dönem şartı kaldırıldı. 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyetleri için gerekli olan şartın kaldırılmasıyla beraber "Açıköğretim lisesi AÖL 8 dönem şartı nedir, kalktı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama az önce yapıldı. İşte AÖL Açıköğretim lisesi 8 dönem şartı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

8 DÖNEM ŞARTI KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir.

Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5. ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken ortak (zorunlu) ve seçmeli dersler vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak (zorunlu) ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan ortak (zorunlu) ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak (zorunlu) derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi 170'dir. Örgün eğitimden ara sınıftan gelen öğrenciler, örgünde başardığı derslerin, meslek dersleri hariç kredilerini alırlar.

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AÖL mezuniyet için 8 dönem şartı nedir? MEB ile AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, Açıköğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir?
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