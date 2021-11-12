Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

SÖMESTR TATİLİ AYIN KAÇINDA?

Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başladı ve dönem sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda okulların açık kalmasının öncelikli olduğu, eğitimin yüz yüze devam etmesi için gereken tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.