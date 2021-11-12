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Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:42

Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi duyurulurken ara tatil tarihleri duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kasım ayına başlayan ara tatili 19 Kasım’da sona erecek. Okullar 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlarken hafta sonu tatiliyle yine şubat ayında ikinci ara tatil başlayacak. Peki Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm bilgiler…

Eylül ayında yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ara tatil ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci tatil süresine göre plan yapmaya başlarken toplam 4 defa tatile girecek olan öğrenciler, MEB ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak sorusuyla söz konusu tarihleri merak ediyor. Peki Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

İLK ARA TATİL - KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?

MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.

ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.

SÖMESTR TATİLİ AYIN KAÇINDA?

Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başladı ve dönem sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda okulların açık kalmasının öncelikli olduğu, eğitimin yüz yüze devam etmesi için gereken tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.

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Ara tatil ne zaman? 2021 2022 MEB takvimi Ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
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