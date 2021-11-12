Pek çok ünlü ismin modacılığını yapan Bahar Korçan, hayatını kaybetti. Başarılı moda tasarımcıları arasında yerini alan isim geçtiğimiz yıllarda yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yollarken "Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?" sorularına da yanıt aranıyor.
Bahar Korçan, 1992'de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi.
O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı.