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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:05

Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?

Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?

Birbirinden ünlü isimlere kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti. Ünlü modacının ölümü, sevenlerini yasa boğarken kendisinin uzun bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri’nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?

Pek çok ünlü ismin modacılığını yapan Bahar Korçan, hayatını kaybetti. Başarılı moda tasarımcıları arasında yerini alan isim geçtiğimiz yıllarda yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yollarken "Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?" sorularına da yanıt aranıyor.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992'de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı.

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Bahar Korçan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Modacı Bahar Korçan neden öldü, hastalığı neydi?
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