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Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:33 Son Güncelleme: 12.11.2021 10:33

12 Kasım Düzce Depremi şiddeti ne kadardı, kaç kişi hayatını kaybetti? Düzce depremi kaç yılında oldu, kaç saniye sürdü?

12 Kasım Düzce Depremi şiddeti ne kadardı, kaç kişi hayatını kaybetti? Düzce depremi kaç yılında oldu, kaç saniye sürdü?

Gölcük’teki depremin üzerinden sadece 87 gün sonra meydana gelen Düzce depreminde maddi manevi kayıplar meydana gelmiş binlerce insan hayatını kaybetmişti. Bu acı günün üzerinden tam 22 yıl geçti. 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan Düzce Depremi’nde 845 vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Peki, Düzce Depremi şiddeti ne kadardı, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç yılında oldu, kaç saniye sürdü? İşte o soruların cevabı…

12 Kasım tarihine denk gelen Düzce depremi, şiddeti gibi detaylarla beraber merak ediliyor. Resmi açıklamaya göre; bu sarsıntı sonucunda 845 vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybederken öte yandan 30 saniye süren deprem, birçok ilde de hissedildi. Öte yandan bu sarsıntı öyle şiddetliydi ki, Ukrayna'dan dahi hissedildi. Peki, 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu? 12 Kasım Düzce depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye sürdü? İşte detaylar…

12 Kasım 1999 Düzce depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu?

DÜZCE DEPREMİ ŞİDDETİ NE KADARDI? KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Düzce ve Bolu 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yakınlarını kaybedenlerin acıları aradan geçen 20 yıla rağmen hala taze. Depremi yaşayanlar ve depremde yakınlarını kaybeden o günlerde yaşanan acıları ve zorlukları unutamıyor.

12 Kasım 1999 Düzce depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu?

73 km uzunluğunda olan bu fayın 30 km'lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.
Bu deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremine neden olan Kuzey Anadolu Fayı'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.
12 Kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir.
Deprem kırığının doğu bölümünü sağ yönlü doğrultu atımlı, Efteni gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıtır. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410 ± cm, eğim atım ise 300 cm dolayındadır.
MTA-Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Düzce Alternatif Yerleşim Alanlarının Jeolojik İncelemesi" adlı raporda, Adapazarı-Düzce arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek fayı öngörülmüştü. 12 Kasım 1999 depremi ile Düzce fayındaki beklenti gerçekleşmemiştir.
En fazla can kaybı ve yapısal hasar, deprem kırığı üzerinde bulunan yerleşmeler ile Düzce kentinde meydana gelmiştir. Gölyaka-Kaynaşlı hattındaki yapı hasarlarının çoğunluğu, deprem fayının parçalaması sonucunda, Düzce kentindeki hasar ise zayıf zemin özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmiştir.
Ulaşım alt yapısında da deprem kırığına ve heyelanlara bağlı olarak çeşitli deformazyonlar gelişmiştir.
Bölgede geniş bir alanda yapılan ölçümler, suların ekoloji, direkt temas olmadığına göstermektedir. CH4 gazının devamlılığı bulunmamaktadır ve konsantrasyonu giderek düşmektedir.

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12 Kasım Düzce Depremi şiddeti ne kadardı, kaç kişi hayatını kaybetti? Düzce depremi kaç yılında oldu, kaç saniye sürdü?
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