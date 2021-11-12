Bilindiği üzere Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olarak izlediğimiz Hakan Ural programda yer alamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunu paylaşmış ve koronaya yakalandığını açıklamıştı. Ünlü isimle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken "Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir, Neler Oluyor programında neden yok?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Neler Oluyor programının yorumcusu Hakan Ural'ın yaşı, sağlık durumu gibi merak edilen tüm detaylar...