Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri HYKÖ anlamı nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Cengiz Topel'in şehit olurken söylediği HYKÖ ifadesinin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:41 Son Güncelleme: 12.11.2021 14:41

HYKÖ anlamı nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Cengiz Topel'in şehit olurken söylediği HYKÖ ifadesinin anlamı nedir?

HYKÖ anlamı nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Cengiz Topel’in şehit olurken söylediği HYKÖ ifadesinin anlamı nedir?

HYKÖ nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bir süredir Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde şehit Cengiz Topel’in konusu işleniyor. Tarihte Rumların korkunç işkenceleri sonucunda şehit olan pilotumuz dizide de Kemal Uçar tarafından canlandırılıyor. Dizide Cengiz Topel şehit düşerken 'HYKÖ' demiştir. Bu ifadenin anlamı ise hal böyleyken merak konusu haline geldi. Peki, Cengiz Topel’in şehit olurken söylediği 'HYKÖ' nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar...

Cengiz Topel'in şehit olurken söylediği "HYKÖ" ifadesi dizinin izleyenlerinin ilgisini çekiyor. Yapımda Kıbrıs şehidi plotumuzu Kemal Uçar canlandırıyor. Tarihte Rumlar tarafından esir alınan ve çeşitli işkencelere maruz kalarak hayata gözlerini yuman şehidimizle ilgili olarak dizinin izleyenleri "'HYKÖ' nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kıbrıs Zafere Doğru dizisindeki HYKÖ ifadesinin anlamı ve detaylar...

Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü?HYKÖ ne demek?

Dizide Cengiz Topel şehit düşerken 'HYKÖ' demiştir. HYKÖ'nün anlamı ''Haysiyetsiz yaşamaktansa kahramanca öl'' demektir.

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Cengiz Topel (2 Eylül 1934, İzmit - 8 Ağustos 1964, Kıbrıs), Türk pilot yüzbaşı. 1964'te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladı ve esir düştü. Rumlar tarafından işkenceye maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Topel'in naaşı Türk yetkililerin ısrarlı talebi sonunda 12 Ağustos 1964'te Rumlar tarafından iade edildi.Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki ilk pilot kaybıdır

Trabzonlu (Çaykara) Tekel tütün eksperi Hakkı Bey'in oğludur. Babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Annesi Mebuse Hanım'dır. Ailede dört kardeşin üçüncüsüdür.

İlkokula Bandırma II. İlkokulu'nda başladı, babasının Gönen'e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu'nda öğrenimine devam etti. Babasını kaybettikten sonra ailesi Kadıköy, İstanbul'a yerleşti. Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu'nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Askeri Lisesi'ne devam ederek 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı.

Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderildi. Kanada'daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti.

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