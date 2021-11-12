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Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:10

Kırmızı Oda Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Firuzan’ın ilginç hikayesi!

Kırmızı Oda Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Firuzan’ın ilginç hikayesi!

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisinde pek çok konu işlenirken belli dönemlerde bazı karakterlerin de hikayesi öne çıkıyor. Bunlar arasında; Firuzan’ın hikayesi de dikkat çekenler arasında yerini alıyor. Dizide Keklik’in annesinin hikayesi geçtiğimiz haftalarda izleyicinin beğenisine sunulurken bilindiği üzere Şifanur Gül, Firuzan karakterine hayat veriyor. Peki; Kırmızı Oda Firuzan kimdir? İşte Kırmızı Oda Firuzan’ın ilginç hikayesi!

Her hafta Cuma günleri TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisinde Firuzan karakteri öne çıkıyor. Keklik lakaplı Zekiye'nin annesi olan Firuzan karakterini ise Şifanur Gül canlandırıyor. Bu kapsamda; dizinin izleyicileri "Kırmızı Oda Firuzan kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kırmızı Oda Firuzan'ın ilginç hikayesi!

KIRMIZI ODA FİRUZAN KİMDİR?

Keklik annesini, ''Anacığımın adı Firuzan, parlayan demekmiş. Adı gibi çok güzel bir kızmış. Ay parçası derler ya hani öyle. İlk çocukmuş annem. Düşük yapmış hep. Babası kuma almış ve üç tane erkek kardeşi doğmuş. O kadar fakir bir ailede doğmuş ki anacım, bazı geceler aç yatarlarmış.'' cümleleriyle anlattı.

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

1995 Ankara doğumlu olan Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunudur. Lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar'ın dikkatini çekti. 2019'da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini canlandırmıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırmış, daha sonra Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda da yer almıştır.

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Kırmızı Oda Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Firuzan’ın ilginç hikayesi!
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