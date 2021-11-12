DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?

Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı.Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi.Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.