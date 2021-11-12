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Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:45 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:46

DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?

DJ Gezgin Mehmet Karahan olayı nedir? Müge Anlı’daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen DJ Gezgin olayı milyonların merak konusu haline geliyor. Bu isimle bilinen asıl adı Mehmet Karahan olan Radyocunun ölümüne dair ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise izleyenler “DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeminde gelen, DJ Gezgin olarak bilinen Radyocu Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili tüyler ürperten detaylar...

Atv ekranlarının sevilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Karahan isimli DJ Gezgin'in ölümü ile ilgili cinayet iddialarına her geçengün bir ynisi daha ekleniyor. Olaydaki sır perdesi aralanırken öte yandan "DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayetine dair merak edilen detaylar...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! DJ Gezgin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor... Tüyler ürperten detaylar

DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! DJ Gezgin'in ölümünde sır perdesi aralanıyor... Tüyler ürperten detaylar

Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı.Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi.Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

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DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? Müge Anlı'daki DJ Gezgin kimdir, öldü mü öldürüldü mü?
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