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Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:38 Son Güncelleme: 12.11.2021 15:50

Petr Cech’ten yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: "Birden çığlık çığlığa..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Petr Cech’ten yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Birden çığlık çığlığa...

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Petr Cech, Premier Lig’de yıllarca Chelsea ve Arsenal kalelerini korumuş ve başarılı bir kariyerin sahibi olmuştur. Eski kaleci Petr Cech, Galatasaray-Chelsea maçında yaşadıklarını dile getirdi.

Kariyeri boyunca yüzlerce maça çıkan başarılı kaleci Petr Cech, futbol hayatında unutamadığı anlar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Premier Lig2de yıllarca Arsenal ve Chelsea'nin kalesini koruyan Petr Cech Galatasaray maçıyla ilgili de çarpıcı itiraflar bulundu.

"FUTBOLA 14 YAŞINDA BAŞLADIM"

Petr Cech, "Ben hep sahanın içinde olanı görmeye çalıştım. Futbola 14 yaşında başladım. Her zaman sahaya odaklanmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden taraftarların gürültülü olup olmadığı konusuna hep dikkat ettim."

"Maçların içindeyken bunların dikkatimi çektiğini fark ettim. Sessiz anlarda bir şeyler duyabilirsiniz fakat asıl olan sahanın içindeyken sizin ne hissettiğinizdir."

YILLAR SONRA GELEN GALATASARAY İTİRAFI!

2013-14 yıllarında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Petr Cech, bu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Cech, "2014 senesinde Didier Drogba'nın Galatasaray'da oynadığı dönemde, onlarla karşılaştık. Taraftarların, top rakipteyken şiddetli bir şekilde ıslıklama gibi bir alışkanlığı ve anlayışı vardı."

"55 bin kişinin bir anda hep birlikte ıslıkladığını hayal edin, bu gerçekten çok gürültülü bir şey. Bunu bir uçağın yanında oturmaya benzetiyorum. Yanındaki arkadaşın ne söylediğini bile anlayamıyorsunuz. Maçta iletişim çok önem arz ediyor. Çığlık çığlığa bağırmanın bir anlamı yoktu." açıklamalarını yaptı.

Chelsea forma giydiği dönemlerle ilgili konuşan Petr Cech, Stamford Bridge yaşadıkları duyguları dile getirdi. Stadın her zaman müthiş bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden Cech, "Şampiyonlar Ligi maçların inanılmaz bir atmosferde oynanırdı. Taraftarlar size ayrı bir motivasyon sağlardı.

"Benim Chelsea ile ilk eleme maçlarım Barcelona ve Bayern Münih gibi dev takımlara karşı oldu. Bu benim için çok özeldi. Çok heyecanlıydım ve büyük takımlara karşı kalemi koruyacaktım. Harika yıllardı." Dedi.

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Petr Cech’ten yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: "Birden çığlık çığlığa..."
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