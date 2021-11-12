Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı'nda yine attı! Son 9 maçta...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 18:21 Son Güncelleme: 12.11.2021 18:32

Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı'nda yine attı! Son 9 maçta...

Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı’nda yine attı! Son 9 maçta...

Süper Lig'de uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, son dönemde milli takımında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda da yeniden formunu bulan Feghouli, son 9 maçta ulaştığı inanılmaz istatistikle öne çıktı.

Galatasaray'da forma giymeye başladığı 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılılarda takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başarmış ve şampiyonluklarda söz sahibi olmuş Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezondan bu yanan düşüş gösteren bir performans sergiliyordu.

Bu sezon genç bir kadro oluşturan Galatasaray'da kadroya girmekten zorlanan Feghouli, son haftalarda tekrar formunu bulmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında attığı şık golle öne çıkan Cezayirli yıldız, milli takımda da inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Cezayir Milli Takımı'nda çıktığı son 9 maçta 10 gole doğrudan katkı yapan Feghouli, bu 9 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı sağladı.

Feghouli'nin milli takımda yükselen performansı, Galatasaray taraftarını da memnun ediyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun genç kadroya liderlik yapabileceğini düşünüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı'nda yine attı! Son 9 maçta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA