Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı’nda yine attı! Son 9 maçta...

Galatasaray'da forma giymeye başladığı 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılılarda takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başarmış ve şampiyonluklarda söz sahibi olmuş Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezondan bu yanan düşüş gösteren bir performans sergiliyordu.