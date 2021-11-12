Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı’nda yine attı! Son 9 maçta...

Galatasaray'da forma giymeye başladığı 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılılarda takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başarmış ve şampiyonluklarda söz sahibi olmuş Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezondan bu yanan düşüş gösteren bir performans sergiliyordu.
Bu sezon genç bir kadro oluşturan Galatasaray'da kadroya girmekten zorlanan Feghouli, son haftalarda tekrar formunu bulmaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında attığı şık golle öne çıkan Cezayirli yıldız, milli takımda da inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Cezayir Milli Takımı'nda çıktığı son 9 maçta 10 gole doğrudan katkı yapan Feghouli, bu 9 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı sağladı.
Feghouli'nin milli takımda yükselen performansı, Galatasaray taraftarını da memnun ediyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun genç kadroya liderlik yapabileceğini düşünüyor.