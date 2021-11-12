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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:45

Son depremler listesi 12 Kasım 2021 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi 12 Kasım 2021 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 12 Kasım Cuma bugün ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bu kapsamda; “En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna yanıt aranırken Akdeniz, Elazığ, Konya, Balıkesir gibi bölgelerde sarsıntıların yaşandığı biliniyor. İşte 12 Kasım 2021 Cuma son depremler listesi.

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün İzmir, Marmara Denizi, Kayseri, Erzurum gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Bu başlık altından; son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM 2021 CUMA

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

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Son depremler listesi 12 Kasım 2021 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?
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