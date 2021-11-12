Son depremler listesi 12 Kasım 2021 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün İzmir, Marmara Denizi, Kayseri, Erzurum gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Bu başlık altından; son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.