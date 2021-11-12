Türkiye Cebelitarık maçı izleyiciyle canlı yayında buluşacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Maça dair tüm detaylar belli oldu. Peki Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dünya kupa elemeleri Türkiye Cebelitarık milli maç saat kaçta?
Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Türkiye - Cebelitarık maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz