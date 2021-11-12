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Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:46

Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?

Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?

Pek çok projede rol alan Yunus Güner’in ölüm haberi ile birlikte “Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Acı haberi sanatçı Süha Uygur duyururken bilindiği üzere Yunus Güner, Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakteri ile hafızalara kazınmıştı. İşte Yunus Güner hakkında merak edilenler!

Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Yunus Güner hakkında bilgiler merak ediliyor. Pek çok projede rol almış olan isim Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakterini canlandırmış olup bu rol ile hafızalara kazınmıştı. Ölüm haberi ile birlikte pek çok kişi başsağlığı mesajlarını yayınladı. Peki; Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?

YUNUS GÜNER KİMDİR?

Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.

11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

"ÇOK ERKEN OLDU YUNUS"

Acı haberi ise sanatçı Süha Uygur, duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.

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Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?
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