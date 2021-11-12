Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Yunus Güner hakkında bilgiler merak ediliyor. Pek çok projede rol almış olan isim Dudaktan Kalbe dizisinde Namık karakterini canlandırmış olup bu rol ile hafızalara kazınmıştı. Ölüm haberi ile birlikte pek çok kişi başsağlığı mesajlarını yayınladı. Peki; Yunus Güner kimdir ve kaç yaşındaydı? Yunus Güner neden öldü, hastalığı neydi?
Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.
'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.
11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.
Acı haberi ise sanatçı Süha Uygur, duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.