Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede?

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.

CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU

Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.