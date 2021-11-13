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Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:51

Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede?

Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Kapsamında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 milli takımımızın üstünlüğü ile tamamlanırken, futbolseverler, Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede sorularına yanıt arıyor. Peki, Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede?

Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında, G Grubu'ndaki 9. Hafta maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanırken millilerimizin 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Futbolseverler bu noktada, Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

CEBELİTARIK HANGİ KITADA YER ALIYOR?

Cebelitarık Avrupa Kıtası'nın güneydoğu ucunda yer almaktadır. Kıtanın en güneyindeki ülkelerden biridir.

CEBELİTARIK ÜLKE Mİ?

Britanya Denizaşırı Toprağı olarak geçen Cebelitarık bir yarımada ülkesidir.

İşte Cebelitarık'ın haritadaki konumu

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.

CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU

Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.

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Cebelitarık ismi nereden geliyor? Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede?
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